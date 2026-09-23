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Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка

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Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка - фото 1
Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
CHILDREN OF THE SOUNDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка - фото 1
  • Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629609
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction Records
Barcode
[8716059014142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
CHILDREN OF THE SOUNDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка

Студийный альбом 2017 шведской рок-группы Kaipa.. Kaipa (Ка?йпа) — шведская прогрессив-рок-группа, образованная в 1974 году. Особенностью группы являются её большие по длительности альбомы и уникальное клавишное звучание. Группа была сформирована как Ura Kaipa Хансом Лундином (клавишные) и Томасом Эрикссоном (бас). Ройне Столт присоединился к Kaipa в качестве гитариста, когда ему было 17 лет. В 1974 году, вскоре после того, как они вычеркнули Ura из названия группы, ребята выпустили свой дебютный альбом с собственным названием. Столт, который позже основал группу The Flower Kings, покинул группу в 1979 году, после выхода альбома «Solo». В 2014 году участники группы Ройне Столт, Ингемар Бергман и Томас Эрикссон вновь собрались под названием Kaipa DaCapo, чтобы играть как старую музыку с первых трех альбомов, так и совершенно новую. Новыми участниками группы стали Микаэль Столт, брат Ройне, на вокале и гитаре, и известный шведский музыкант Макс Лоренц на клавишных. Новый альбом был выпущен в 2016 году, за ним последовал концертный релиз, записанный в 2017 году.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction Records
Barcode
[8716059014142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
CHILDREN OF THE SOUNDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Студийный альбом 2017 шведской рок-группы Kaipa.. Kaipa (Ка?йпа) — шведская прогрессив-рок-группа, образованная в 1974 году. Особенностью группы являются её большие по длительности альбомы и уникальное клавишное звучание. Группа была сформирована как Ura Kaipa Хансом Лундином (клавишные) и Томасом Эрикссоном (бас). Ройне Столт присоединился к Kaipa в качестве гитариста, когда ему было 17 лет. В 1974 году, вскоре после того, как они вычеркнули Ura из названия группы, ребята выпустили свой дебютный альбом с собственным названием. Столт, который позже основал группу The Flower Kings, покинул группу в 1979 году, после выхода альбома «Solo». В 2014 году участники группы Ройне Столт, Ингемар Бергман и Томас Эрикссон вновь собрались под названием Kaipa DaCapo, чтобы играть как старую музыку с первых трех альбомов, так и совершенно новую. Новыми участниками группы стали Микаэль Столт, брат Ройне, на вокале и гитаре, и известный шведский музыкант Макс Лоренц на клавишных. Новый альбом был выпущен в 2016 году, за ним последовал концертный релиз, записанный в 2017 году.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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