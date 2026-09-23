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Julian's Treatment - A Time Before This (7427251606950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Julian's Treatment - A Time Before This (7427251606950) виниловая пластинка

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Julian&#039;s Treatment - A Time Before This (7427251606950) виниловая пластинка - фото 1
Julian&#039;s Treatment - A Time Before This (7427251606950) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Julians Treatment
Альбом (сингл)
A Time Before This
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julian&#039;s Treatment - A Time Before This (7427251606950) виниловая пластинка - фото 1
  • Julian&#039;s Treatment - A Time Before This (7427251606950) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629605
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Julian's Treatment - A Time Before This (7427251606950) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bonfire Records
Barcode
[7427251606950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Julians Treatment
Альбом (сингл)
A Time Before This
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julian's Treatment - A Time Before This (7427251606950) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: First Chapter: First Prophecy / First Oracle, Second Chapter / The Coming Of The Mule, Third Chapter / Phantom City, Fourth Chapter / The Black Tower, Fifth Chapter / Alda, Dark Lady Of The Outer Worlds, Sixth Chapter / Altarra, Princess Of The Blue Woman, Seventh Chapter: Second Prophecy / Second Oracle, Eight Chapter / Part One: Twin Sun Of Centauri ; Part Two Alkon, Planet Of The Centauri, Ninth Chapter / The Terran, Tenth Chapter / Fourth From The Sun, Eleventh Chapter / Strange Things, Twelfth Chapter: Epilogue / A Time Before This

Отзывы о товаре Julian's Treatment - A Time Before This (7427251606950) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bonfire Records
Barcode
[7427251606950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Julians Treatment
Альбом (сингл)
A Time Before This
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: First Chapter: First Prophecy / First Oracle, Second Chapter / The Coming Of The Mule, Third Chapter / Phantom City, Fourth Chapter / The Black Tower, Fifth Chapter / Alda, Dark Lady Of The Outer Worlds, Sixth Chapter / Altarra, Princess Of The Blue Woman, Seventh Chapter: Second Prophecy / Second Oracle, Eight Chapter / Part One: Twin Sun Of Centauri ; Part Two Alkon, Planet Of The Centauri, Ninth Chapter / The Terran, Tenth Chapter / Fourth From The Sun, Eleventh Chapter / Strange Things, Twelfth Chapter: Epilogue / A Time Before This
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julian's Treatment - A Time Before This (7427251606950) виниловая пластинка - купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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