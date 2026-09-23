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Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка - фото 2
Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка - фото 3
Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка - фото 2
  • Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка - фото 3
  • Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629558
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5065001717239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5065001717239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Soy Califa - Live From Magleaas Hojskole 1967 (5065001717239) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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