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Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 7
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 8
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 9
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 10
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 11
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 12
Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Live In Athens 1987
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 8
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 9
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 10
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 11
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 12
  • Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629535
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Загружаем...
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Загружаем...
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Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0884108006238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Live In Athens 1987
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
This Is The Picture (Excellent Birds), San Jacinto, Shock The Monkey, Family Snapshot, Intruder, Games Without Frontiers, No Self Control, Mercy Street, The Family And The Fishing Net, Don't Give Up, Solsbury Hill, Lay Your Hands On Me, Sledgehammer, Here Comes The Flood, In Your Eyes, Biko
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка

Отличная новость для всех любителей винила из числа поклонников Питера Гэбриэла: в конце этого года британский музыкант и композитор выпускает на виниле четыре архивных концертных альбома, три из которых доступны на пластинках впервые в истории. В их число входит и "Peter Gabriel: Live In Athens 1987", который будет выпущен в виде двойного LP. альбом "Live In Athens 1987" был записан на последних концертах мирового турне Гэбриэла "This Way Up" в столице Греции. Однако он был выпущен только в 2012 году в рамках юбилейного переиздания альбома "So", посвященного 25-летию группы. Помимо "Live In Athens 1987", на виниле также появились альбомы "Plays Live", "Secret World Live" и "Growing Up Live". Для переиздания все они были ремастированы на половинной скорости.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0884108006238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Live In Athens 1987
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
This Is The Picture (Excellent Birds), San Jacinto, Shock The Monkey, Family Snapshot, Intruder, Games Without Frontiers, No Self Control, Mercy Street, The Family And The Fishing Net, Don't Give Up, Solsbury Hill, Lay Your Hands On Me, Sledgehammer, Here Comes The Flood, In Your Eyes, Biko
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Отличная новость для всех любителей винила из числа поклонников Питера Гэбриэла: в конце этого года британский музыкант и композитор выпускает на виниле четыре архивных концертных альбома, три из которых доступны на пластинках впервые в истории. В их число входит и "Peter Gabriel: Live In Athens 1987", который будет выпущен в виде двойного LP. альбом "Live In Athens 1987" был записан на последних концертах мирового турне Гэбриэла "This Way Up" в столице Греции. Однако он был выпущен только в 2012 году в рамках юбилейного переиздания альбома "So", посвященного 25-летию группы. Помимо "Live In Athens 1987", на виниле также появились альбомы "Plays Live", "Secret World Live" и "Growing Up Live". Для переиздания все они были ремастированы на половинной скорости.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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