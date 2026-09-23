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The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка

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The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 3
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 4
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 5
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 6
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 7
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 8
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 9
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 10
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 11
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 12
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 13
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 14
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 15
The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Back In the World of Adventures
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 4
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 5
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 6
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 7
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 8
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 9
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 10
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 11
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 12
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 13
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 14
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 15
  • The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629524
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399568514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Back In the World of Adventures
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
World Of Adventures, Atomic Prince / Kaleidoscope, Go West Judas, Train To Nowhere, Oblivion Road, Theme For A Hero, Temple Of The Snakes, My Cosmic Lover, The Wonder Wheel, Big Puzzle
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: World Of Adventures, Atomic Prince / Kaleidoscope, Go West Judas, Train To Nowhere, Oblivion Road, Theme For A Hero, Temple Of The Snakes, My Cosmic Lover, The Wonder Wheel, Big Puzzle



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399568514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Back In the World of Adventures
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
World Of Adventures, Atomic Prince / Kaleidoscope, Go West Judas, Train To Nowhere, Oblivion Road, Theme For A Hero, Temple Of The Snakes, My Cosmic Lover, The Wonder Wheel, Big Puzzle
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: World Of Adventures, Atomic Prince / Kaleidoscope, Go West Judas, Train To Nowhere, Oblivion Road, Theme For A Hero, Temple Of The Snakes, My Cosmic Lover, The Wonder Wheel, Big Puzzle


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Back In The World Of Adventures (0194399568514) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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