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Ellesmere - Les Chateaux De La Loire (8016158311945) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ellesmere - Les Chateaux De La Loire (8016158311945) виниловая пластинка

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Ellesmere - Les Chateaux De La Loire (8016158311945) виниловая пластинка - фото 1
Ellesmere - Les Chateaux De La Loire (8016158311945) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ellesmere
Альбом (сингл)
Les Chateaux De La Loire
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ellesmere - Les Chateaux De La Loire (8016158311945) виниловая пластинка - фото 1
  • Ellesmere - Les Chateaux De La Loire (8016158311945) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629511
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ellesmere - Les Chateaux De La Loire (8016158311945) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158311945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ellesmere
Альбом (сингл)
Les Chateaux De La Loire
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ellesmere - Les Chateaux De La Loire (8016158311945) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Ellesmere - Les Chateaux De La Loire (8016158311945) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158311945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ellesmere
Альбом (сингл)
Les Chateaux De La Loire
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ellesmere - Les Chateaux De La Loire (8016158311945) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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