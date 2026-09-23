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Francesco Di Giacomo - Non Mettere Le Dita Nel Naso (coloured) (8016158024746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Francesco Di Giacomo - Non Mettere Le Dita Nel Naso (coloured) (8016158024746) виниловая пластинка

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Francesco Di Giacomo - Non Mettere Le Dita Nel Naso (coloured) (8016158024746) виниловая пластинка - фото 1
Francesco Di Giacomo - Non Mettere Le Dita Nel Naso (coloured) (8016158024746) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Francesco Di Giacomo
Альбом (сингл)
Non Mettere Le Dita Nel Naso
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Francesco Di Giacomo - Non Mettere Le Dita Nel Naso (coloured) (8016158024746) виниловая пластинка - фото 1
  • Francesco Di Giacomo - Non Mettere Le Dita Nel Naso (coloured) (8016158024746) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629496
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Francesco Di Giacomo - Non Mettere Le Dita Nel Naso (coloured) (8016158024746) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
btf.it, Iperspazio
Barcode
[8016158024746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Francesco Di Giacomo
Альбом (сингл)
Non Mettere Le Dita Nel Naso
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Francesco Di Giacomo - Non Mettere Le Dita Nel Naso (coloured) (8016158024746) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Francesco Di Giacomo - Non Mettere Le Dita Nel Naso (coloured) (8016158024746) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
btf.it, Iperspazio
Barcode
[8016158024746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Francesco Di Giacomo
Альбом (сингл)
Non Mettere Le Dita Nel Naso
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Francesco Di Giacomo - Non Mettere Le Dita Nel Naso (coloured) (8016158024746) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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