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Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка

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Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка - фото 1
Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка - фото 2
Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eyolf Dale
Альбом (сингл)
Return To Mind
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка - фото 1
  • Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка - фото 2
  • Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629477
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509790265]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eyolf Dale
Альбом (сингл)
Return To Mind
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509790265]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eyolf Dale
Альбом (сингл)
Return To Mind
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eyolf Dale - Return To Mind (5060509790265) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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