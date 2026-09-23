Corea, Chick, Plays (0888072171473) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Corea, Chick, Plays (0888072171473) виниловая пластинка
На альбоме Plays Чик Кориа радует поклонников удивительными сочетаниями своих любимых влияний, а также спонтанными импровизациями и собственными первоклассными композициями в интимной, захватывающей живой коллекции. Несмотря на то, что сольные поиски Кореа как всегда носят исследовательский и изобретательный характер, на Plays царит атмосфера сотрудничества. Это обусловлено не только теплыми и остроумными диалогами великого джазмена с аудиторией, но и тем, как он устанавливает связи со знаменитыми композиторами, творчеству которых он отдает дань уважения. Он также вводит этих композиторов в диалог друг с другом, объединяя любимые произведения таким образом, что обнаруживаются удивительные общие черты, соединяющие стили, жанры и эпохи от Моцарта до наших дней. Композиторы, вошедшие в альбом Plays, представляют широкий спектр фортепианного влияния Кориа. Он погружается далеко в классический репертуар, исполняя произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Доменико Скарлатти, Александра Скрябина и Фредерика Шопена - всего 300 лет музыкальной истории. Его формирующее джазовое влияние - это Билл Эванс и, конечно же, Телониус Монк, а красота босса-новы Антонио Карлоса Жобима добавляет неизменно важные латинские тона, которые уже давно подчеркивают музыку Кореа. Великий американский песенник предлагает Гершвинов и Джерома Керна, а Стиви Уандер, похоже, предлагает более современное поп-чувство.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитMeshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) винилова...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитSonny Red - Out Of The Blue (Analogue, Tone Poet) (0602435381893...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитSonny Clark - My Conception (Analogue, Tone Poet) (0602435268248...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитMal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (08880725...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитStanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитJean Guillou - Bach: Toccatas Et Fugues (Analogue) (079651995033...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитThe Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) винилова...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в Сплит5060149623374, Tapscott, Horace, Dial ‘B’ For Barbra (Analogue) ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитVarious Artists - Blues Jam At Chess (Analogue) (5060149620083) ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитTony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в Сплит0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая плас...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в Сплит5060149621141, Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) винил...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Corea, Chick, Plays (0888072171473) виниловая пластинка