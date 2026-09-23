Top.Mail.Ru
Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 1
Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 2
Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 3
Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 4
Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 5
Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 6
Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Constant Shallowness Leads To Evil
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 1
  • Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 2
  • Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 3
  • Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 4
  • Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 5
  • Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 6
  • Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629457
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0011586674721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Constant Shallowness Leads To Evil
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Higher Beings Command, I Am The Green Child, Beige, Lowest Common Abominator, Free Base Chakra, Tunnel Of Goats, Tunnel Of Goats
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка

"Constant Shallowness Leads To Evil" - студийный альбом группы Coil, изначально выпущенный в 2000 году под другим названием "Queens of the Circulating Library". Это единственный релиз без участия Питера Кристоферсона. Он представляет собой 49-минутный пост-индустриальную имитацию полёта беспилотного дрона. В записи участвовали валлийский музыкант- экспериментатор и мульти-инструменталист Тайполсандра (Тимоти Льюис) и английский музыкант, поэт и оккультист Джон Бэланс с Дороти Льюис в роли королевы циркулирующей библиотеки. Слова были написаны Джоном Бэлансом и произнесены Дороти Льюис, матерью Тайполсандра. Строка "It's in the trees, it's coming", которая появляется в текстах песен, взята из британского фильма ужасов 1957 года "Ночь демона" Жака Турнёра, которая раннее появлялась в сэмпле песни "Hounds of Love" Кейт Буш (1986). Официальную обложку создал художник Натаниэль Янг. Впервые на виниле! Ремастированное лимитированное в 1200 копий переиздание на 180-гр двойном прозрачном виниле. Coil - британская электронно-экспериментальная группа, созданная Джоном Бэлансом в Лондоне в 1982 году; один из наиболее известных и влиятельных коллективов "постиндустриальной" музыки. Первоначально возникшая как сольный проект Бэланса - участника группы Psychic TV, группа преобразовалась в дуэт после того, как к ней присоединился Питер Кристоферсон - бывший музыкант Throbbing Gristle и коллега Бэланса в составе Psychic TV. После ухода из последней Бэланса и Кристоферсона в 1984 году Coil стала их основным проектом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0011586674721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Constant Shallowness Leads To Evil
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Higher Beings Command, I Am The Green Child, Beige, Lowest Common Abominator, Free Base Chakra, Tunnel Of Goats, Tunnel Of Goats
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Constant Shallowness Leads To Evil" - студийный альбом группы Coil, изначально выпущенный в 2000 году под другим названием "Queens of the Circulating Library". Это единственный релиз без участия Питера Кристоферсона. Он представляет собой 49-минутный пост-индустриальную имитацию полёта беспилотного дрона. В записи участвовали валлийский музыкант- экспериментатор и мульти-инструменталист Тайполсандра (Тимоти Льюис) и английский музыкант, поэт и оккультист Джон Бэланс с Дороти Льюис в роли королевы циркулирующей библиотеки. Слова были написаны Джоном Бэлансом и произнесены Дороти Льюис, матерью Тайполсандра. Строка "It's in the trees, it's coming", которая появляется в текстах песен, взята из британского фильма ужасов 1957 года "Ночь демона" Жака Турнёра, которая раннее появлялась в сэмпле песни "Hounds of Love" Кейт Буш (1986). Официальную обложку создал художник Натаниэль Янг. Впервые на виниле! Ремастированное лимитированное в 1200 копий переиздание на 180-гр двойном прозрачном виниле. Coil - британская электронно-экспериментальная группа, созданная Джоном Бэлансом в Лондоне в 1982 году; один из наиболее известных и влиятельных коллективов "постиндустриальной" музыки. Первоначально возникшая как сольный проект Бэланса - участника группы Psychic TV, группа преобразовалась в дуэт после того, как к ней присоединился Питер Кристоферсон - бывший музыкант Throbbing Gristle и коллега Бэланса в составе Psychic TV. После ухода из последней Бэланса и Кристоферсона в 1984 году Coil стала их основным проектом.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...