Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell'Amore (0196587265212) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell'Amore (0196587265212) виниловая пластинка
Студийный альбом 2022 года итальянской прогрессив-рок группы Banco Del Mutuo Soccorso. Источником вдохновения послужила поэма Людовико Ариосто Орландо Фуриозо 14 века. Издание на 180-гр двойном чёрном виниле включает CD с оригинальным альбомом. Banco Del Mutuo Soccorso - итальянская прогрессив-рок-группа. Начинала группа ещё в 1968 году, когда братья Витторио Ноценци (клавишные) и Джанни Ноценци (клавишные), совместно с Франко Колетта (гитара), Фабрицио Фалько (басс) и Марио Ахилли (ударные) обосновались в Риме, где у братьев Ноценци была собственная небольшая студия Stalla, и дав своей группе название Banco Del Mutuo Soccorso, приступили к репетициям. Первые записи группы, датированные 1970 годом, были выпущены только в 1989 году в виде ретроспективного сборника Donna Plautilla. Чуть позже к музыкантам присоединился вокалист Франческо Ди Джакомо. Свой первый (одноименный) официальный альбом группа (правда, уже в несколько ином составе) выпустила в начале 1972 года. Пластинка вышла в конверте, оформленном в виде копилки и даже имела небольшую прорезь с клапаном, в которую действительно можно было помещать монеты. В том же году вышла и вторая пластинка группы - концептуальный альбом Darwin!.
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