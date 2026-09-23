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Chet Baker - Singin' In The Midnight (coloured) (0889397884321) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker - Singin' In The Midnight (coloured) (0889397884321) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Baker, Chet, Singin&#039; In The Midnight (coloured) (0889397884321)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chet Baker - Singin' In The Midnight (coloured) (0889397884321) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Singin' In The Midnight (coloured) (0889397884321) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Chet Baker - Singin' In The Midnight (coloured) (0889397884321) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Singin' In The Midnight (coloured) (0889397884321) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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