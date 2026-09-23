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The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка

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The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка - фото 1
The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка - фото 2
The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка - фото 3
The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Bad Plus
Альбом (сингл)
Bad Plus
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка - фото 1
  • The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка - фото 2
  • The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка - фото 3
  • The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629401
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[5060509791682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Bad Plus
Альбом (сингл)
Bad Plus
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[5060509791682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Bad Plus
Альбом (сингл)
Bad Plus
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Bad Plus - The Bad Plus (coloured) (5060509791682) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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