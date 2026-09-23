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Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка

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Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка - фото 1
Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка - фото 2
Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка - фото 3
Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Asia Minor
Альбом (сингл)
Crossing The Line
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка - фото 1
  • Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка - фото 2
  • Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка - фото 3
  • Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629396
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Asia Minor
Альбом (сингл)
Crossing The Line
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Asia Minor
Альбом (сингл)
Crossing The Line
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Asia Minor - Crossing The Line (coloured) (8016158316742) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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