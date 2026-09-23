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Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка

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Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка - фото 1
Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка - фото 2
Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка - фото 3
Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alessandro Alessandroni
Альбом (сингл)
A Trip Around The World
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка - фото 1
  • Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка - фото 2
  • Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка - фото 3
  • Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629370
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saar
Barcode
[8004883215737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alessandro Alessandroni
Альбом (сингл)
A Trip Around The World
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saar
Barcode
[8004883215737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alessandro Alessandroni
Альбом (сингл)
A Trip Around The World
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alessandro Alessandroni - A Trip Around The World (coloured) (8004883215737) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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