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OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка

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OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 1
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 2
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 3
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 4
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 5
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 6
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 7
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 8
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 9
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 10
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 11
OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Strega In Amore
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627705
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8024709213129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Strega In Amore
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
La Strega In Amore - Titoli, Aura (Danza Erotica), Due Donne Un Enigma, Consuelo (Danza Voodoo), Seduzione Diabolica, Danza Greca, Bruciata Viva, Seduzione Diabolica #2, Seduzione Diabolica #3, Seduzione Diabolica #4, Consuelo (Danza Voodoo) #2
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка

"La Strega In Amore" - лимитированное издание саундтрека к драматическому фильму ужасов 1966 года "Ведьма". Музыку к фильму написал композитор Луис Энрикес Бакалов. Релиз представлен на черном виниле. Луис Энрикес Бакалов - аргентинский и итальянский композитор. Известен как автор музыки для фильмов. Номинирован на премию Оскар в 1967 году в категории "Лучшая музыкальная адаптация" за "Евангелие от Матфея" и получил данную кинонаграду в 1996 году в категории "Лучшая музыка для фильма" за ленту "Почтальон". В начале 70-х работал с итальянскими прог-рок группами New Trolls, Osanna и Il Rovescio della Medaglia. В последние годы Бакалов сочинил произведения для хора и оркестра, включая его Misa Tango, представляющую собой испаноязычную адаптацию классической литургической мессы и ритмов танго его родной Аргентины.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8024709213129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Strega In Amore
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
La Strega In Amore - Titoli, Aura (Danza Erotica), Due Donne Un Enigma, Consuelo (Danza Voodoo), Seduzione Diabolica, Danza Greca, Bruciata Viva, Seduzione Diabolica #2, Seduzione Diabolica #3, Seduzione Diabolica #4, Consuelo (Danza Voodoo) #2
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
"La Strega In Amore" - лимитированное издание саундтрека к драматическому фильму ужасов 1966 года "Ведьма". Музыку к фильму написал композитор Луис Энрикес Бакалов. Релиз представлен на черном виниле. Луис Энрикес Бакалов - аргентинский и итальянский композитор. Известен как автор музыки для фильмов. Номинирован на премию Оскар в 1967 году в категории "Лучшая музыкальная адаптация" за "Евангелие от Матфея" и получил данную кинонаграду в 1996 году в категории "Лучшая музыка для фильма" за ленту "Почтальон". В начале 70-х работал с итальянскими прог-рок группами New Trolls, Osanna и Il Rovescio della Medaglia. В последние годы Бакалов сочинил произведения для хора и оркестра, включая его Misa Tango, представляющую собой испаноязычную адаптацию классической литургической мессы и ритмов танго его родной Аргентины.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - La Strega In Amore (Luis Bacalov) (8024709213129) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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