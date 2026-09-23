Top.Mail.Ru
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 1
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 2
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 3
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 4
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 5
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 6
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 7
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 8
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 9
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 10
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 11
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 12
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 13
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
FIRST IMPRESSIONS OF EARTH
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 6
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 7
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 8
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 9
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 10
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 11
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 12
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 13
  • 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627691
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196588016714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
FIRST IMPRESSIONS OF EARTH
Жанр
Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: You Only Live Once, Juicebox, Heart In A Cage, Razorblade, On The Other Side, Vision Of Division, Ask Me Anything, Electricityscape, Killing Lies, Fear Of Sleep, 15 Minutes, Ize Of The World, Evening Sun, Red Light

Отзывы о товаре 0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196588016714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
FIRST IMPRESSIONS OF EARTH
Жанр
Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: You Only Live Once, Juicebox, Heart In A Cage, Razorblade, On The Other Side, Vision Of Division, Ask Me Anything, Electricityscape, Killing Lies, Fear Of Sleep, 15 Minutes, Ize Of The World, Evening Sun, Red Light
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0196588016714, Strokes, The, First Impressions Of Earth (coloured) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...