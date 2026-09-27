Britney Spears - Greatest Hits: My Prerogative (coloured) (0196587792015) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Greatest Hits: My Prerogative
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627688
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587792015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Greatest Hits: My Prerogative
Жанр
House
Трек-лист
My Prerogative, Toxic, I’m A Slave 4 U, Oops!…I Did It Again, Me Against The Music (Featuring Madonna), Stronger, Everytime, …Baby One More Time, (You Drive Me) Crazy (The Stop Remix!), Boys (Featuring Pharrell Williams)[The Co-Ed Remix], Sometimes, Overprotected (The Darkchild Remix) (Radio Edit), Lucky, Outrageous, I’m Not A Girl, Not Yet A Woman, I’ve Just Begun (Having My Fun), Do Somethin’, Everytime (Hi-Bias Radio Remix), Breathe On Me (Jacques Lu Cont Mix), Outrageous (Junkie XL’s Danceha
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Britney Spears - Greatest Hits: My Prerogative (coloured) (0196587792015) виниловая пластинка
Это первый сборник хитов американской певицы Бритни Спирс. Он был выпущен 8 ноября 2004 г. на Jive Records.
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587792015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Greatest Hits: My Prerogative
Жанр
House
Трек-лист
My Prerogative, Toxic, I’m A Slave 4 U, Oops!…I Did It Again, Me Against The Music (Featuring Madonna), Stronger, Everytime, …Baby One More Time, (You Drive Me) Crazy (The Stop Remix!), Boys (Featuring Pharrell Williams)[The Co-Ed Remix], Sometimes, Overprotected (The Darkchild Remix) (Radio Edit), Lucky, Outrageous, I’m Not A Girl, Not Yet A Woman, I’ve Just Begun (Having My Fun), Do Somethin’, Everytime (Hi-Bias Radio Remix), Breathe On Me (Jacques Lu Cont Mix), Outrageous (Junkie XL’s Danceha
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Это первый сборник хитов американской певицы Бритни Спирс. Он был выпущен 8 ноября 2004 г. на Jive Records.
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Britney Spears - Greatest Hits: My Prerogative (coloured) (0196587792015) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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