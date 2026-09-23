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Melvin Rhyne - Boss Organ (Audiophile Edition) (8435395503492) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Melvin Rhyne - Boss Organ (Audiophile Edition) (8435395503492) виниловая пластинка

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Melvin Rhyne - Boss Organ (Audiophile Edition) (8435395503492) виниловая пластинка - фото 1
Melvin Rhyne - Boss Organ (Audiophile Edition) (8435395503492) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Melvin Rhyne
Альбом (сингл)
Boss Organ
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Melvin Rhyne - Boss Organ (Audiophile Edition) (8435395503492) виниловая пластинка - фото 1
  • Melvin Rhyne - Boss Organ (Audiophile Edition) (8435395503492) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627644
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Melvin Rhyne - Boss Organ (Audiophile Edition) (8435395503492) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Criss Cross Jazz
Barcode
[8435395503492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Melvin Rhyne
Альбом (сингл)
Boss Organ
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melvin Rhyne - Boss Organ (Audiophile Edition) (8435395503492) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Melvin Rhyne - Boss Organ (Audiophile Edition) (8435395503492) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Criss Cross Jazz
Barcode
[8435395503492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Melvin Rhyne
Альбом (сингл)
Boss Organ
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Melvin Rhyne - Boss Organ (Audiophile Edition) (8435395503492) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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