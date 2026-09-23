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The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка

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The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 1
The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 2
The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 3
The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 4
The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 5
The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 6
The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 7
The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Sleep Well Beast
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 1
  • The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 2
  • The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 3
  • The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 4
  • The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 5
  • The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 6
  • The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 7
  • The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627622
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Sleep Well Beast
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка

Новый студийный альбом - седьмой по счету американской рок-группы The National. Альбом записывался в Нью-Йорке, Париже, Лос-Анджелесе и Берлине. Американский квинтет The National в данный момент одна из лучших современных рок-команд. Критики сравнивают группу с великим канадским поэтом и музыкантом Леонардом Коэном, американцами R.E.M., мрачным австралийцем Ником Кейвом и его The Bad Seeds, а также с британцами Tindersticks. При этом музыканты The National никому не подражают, не возрождают, подобно многим новым группам, забытые традиции и не претендуют на лавры новых спасителей рок-н-ролла. Скорее, вдохновение The National черпают из того же источника, что и упомянутые авторы, творчество группы самобытно и узнаваемо. Это - поэтичные песни-истории, сыгранные то с перехлестывающей через край нежностью, то уходящие в динамичный пост-панк.

Отзывы о товаре The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Sleep Well Beast
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Новый студийный альбом - седьмой по счету американской рок-группы The National. Альбом записывался в Нью-Йорке, Париже, Лос-Анджелесе и Берлине. Американский квинтет The National в данный момент одна из лучших современных рок-команд. Критики сравнивают группу с великим канадским поэтом и музыкантом Леонардом Коэном, американцами R.E.M., мрачным австралийцем Ником Кейвом и его The Bad Seeds, а также с британцами Tindersticks. При этом музыканты The National никому не подражают, не возрождают, подобно многим новым группам, забытые традиции и не претендуют на лавры новых спасителей рок-н-ролла. Скорее, вдохновение The National черпают из того же источника, что и упомянутые авторы, творчество группы самобытно и узнаваемо. Это - поэтичные песни-истории, сыгранные то с перехлестывающей через край нежностью, то уходящие в динамичный пост-панк.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The National - Sleep Well Beast (coloured) (0191400002012) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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