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Christian Muthspiel & Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Christian Muthspiel & Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка

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Christian Muthspiel &amp; Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка - фото 1
Christian Muthspiel &amp; Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка - фото 2
Christian Muthspiel &amp; Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Christian Muthspiel & Steve Swallow
Альбом (сингл)
Simple Songs
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Christian Muthspiel &amp; Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка - фото 1
  • Christian Muthspiel &amp; Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка - фото 2
  • Christian Muthspiel &amp; Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627620
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Загружаем...
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Christian Muthspiel & Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0798747712019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Christian Muthspiel & Steve Swallow
Альбом (сингл)
Simple Songs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pas De Deux Tranquille, (F)all Blues, Himmelblau, Viennese Marketplace, Hymn To Health, Monsieur Satie, Lullaby For Moli, Mein! Yours?, Is The Moon Still Blue?
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Limited Audiophile Signature Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Christian Muthspiel & Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pas De Deux Tranquille, (F)all Blues, Himmelblau, Viennese Marketplace, Hymn To Health, Monsieur Satie, Lullaby For Moli, Mein! Yours?, Is The Moon Still Blue?



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Christian Muthspiel & Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0798747712019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Christian Muthspiel & Steve Swallow
Альбом (сингл)
Simple Songs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Pas De Deux Tranquille, (F)all Blues, Himmelblau, Viennese Marketplace, Hymn To Health, Monsieur Satie, Lullaby For Moli, Mein! Yours?, Is The Moon Still Blue?
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Limited Audiophile Signature Edition
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pas De Deux Tranquille, (F)all Blues, Himmelblau, Viennese Marketplace, Hymn To Health, Monsieur Satie, Lullaby For Moli, Mein! Yours?, Is The Moon Still Blue?


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Christian Muthspiel & Steve Swallow - Simple Songs (Audiophile Edition) (0798747712019) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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