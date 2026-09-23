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ZZ Quartet - Midnight In Europe (Audiophile Edition) (0798747714518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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ZZ Quartet - Midnight In Europe (Audiophile Edition) (0798747714518) виниловая пластинка

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ZZ Quartet - Midnight In Europe (Audiophile Edition) (0798747714518) виниловая пластинка - фото 1
ZZ Quartet - Midnight In Europe (Audiophile Edition) (0798747714518) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
ZZ Quartet
Альбом (сингл)
Midnight In Europe
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ZZ Quartet - Midnight In Europe (Audiophile Edition) (0798747714518) виниловая пластинка - фото 1
  • ZZ Quartet - Midnight In Europe (Audiophile Edition) (0798747714518) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627587
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ZZ Quartet - Midnight In Europe (Audiophile Edition) (0798747714518) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In+Out Records
Barcode
[0798747714518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
ZZ Quartet
Альбом (сингл)
Midnight In Europe
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ZZ Quartet - Midnight In Europe (Audiophile Edition) (0798747714518) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Pippo, Twilight Time Again, Voglio Una Donna, Frida Is Vanished, Baracoa, Cafe Finale, River Spirit, Morgagni Est, The Easy Whistler

Отзывы о товаре ZZ Quartet - Midnight In Europe (Audiophile Edition) (0798747714518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In+Out Records
Barcode
[0798747714518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
ZZ Quartet
Альбом (сингл)
Midnight In Europe
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Pippo, Twilight Time Again, Voglio Una Donna, Frida Is Vanished, Baracoa, Cafe Finale, River Spirit, Morgagni Est, The Easy Whistler
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ZZ Quartet - Midnight In Europe (Audiophile Edition) (0798747714518) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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