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The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка

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The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка - фото 1
The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка - фото 2
The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка - фото 3
The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка - фото 4
The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Jordan
Альбом (сингл)
Nowhere Near The Sky
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка - фото 1
  • The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка - фото 2
  • The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка - фото 3
  • The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка - фото 4
  • The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627582
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297533132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Jordan
Альбом (сингл)
Nowhere Near The Sky
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Room, What Was, Was Not, Naked in the Sun, Best Damn Day, Temptation, Memento, I'm Not Sorry, You Don't Even Know Me, Waste Me, Someone New, Nothing New (ft. Koen De Witte), You Will Never Make Me Cry Again, A Price To Pay, Catwalk, Mmm
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Room, What Was, Was Not, Naked in the Sun, Best Damn Day, Temptation, Memento, I'm Not Sorry, You Don't Even Know Me, Waste Me, Someone New, Nothing New (ft. Koen De Witte), You Will Never Make Me Cry Again, A Price To Pay, Catwalk, Mmm



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297533132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Jordan
Альбом (сингл)
Nowhere Near The Sky
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Room, What Was, Was Not, Naked in the Sun, Best Damn Day, Temptation, Memento, I'm Not Sorry, You Don't Even Know Me, Waste Me, Someone New, Nothing New (ft. Koen De Witte), You Will Never Make Me Cry Again, A Price To Pay, Catwalk, Mmm
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Room, What Was, Was Not, Naked in the Sun, Best Damn Day, Temptation, Memento, I'm Not Sorry, You Don't Even Know Me, Waste Me, Someone New, Nothing New (ft. Koen De Witte), You Will Never Make Me Cry Again, A Price To Pay, Catwalk, Mmm


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The (Caro Emerald) Jordan - Nowhere Near The Sky (coloured) (0711297533132) виниловая пластинка – стоимость товара 3320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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