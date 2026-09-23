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Sun-Mi Hong - Third Page: Resonance (coloured) (5060509791729) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sun-Mi Hong - Third Page: Resonance (coloured) (5060509791729) виниловая пластинка

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Sun-Mi Hong - Third Page: Resonance (coloured) (5060509791729) виниловая пластинка - фото 1
Sun-Mi Hong - Third Page: Resonance (coloured) (5060509791729) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sun-Mi Hong
Альбом (сингл)
Third Page: Resonance
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sun-Mi Hong - Third Page: Resonance (coloured) (5060509791729) виниловая пластинка - фото 1
  • Sun-Mi Hong - Third Page: Resonance (coloured) (5060509791729) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627567
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sun-Mi Hong - Third Page: Resonance (coloured) (5060509791729) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sun-Mi Hong
Альбом (сингл)
Third Page: Resonance
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sun-Mi Hong - Third Page: Resonance (coloured) (5060509791729) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Sun-Mi Hong - Third Page: Resonance (coloured) (5060509791729) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sun-Mi Hong
Альбом (сингл)
Third Page: Resonance
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sun-Mi Hong - Third Page: Resonance (coloured) (5060509791729) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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