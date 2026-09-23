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John L. Watson - Let's Straighten It Out (5060672880909) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John L. Watson - Let's Straighten It Out (5060672880909) виниловая пластинка

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John L. Watson - Let&#039;s Straighten It Out (5060672880909) виниловая пластинка - фото 1
John L. Watson - Let&#039;s Straighten It Out (5060672880909) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John L. Watson
Альбом (сингл)
Lets Straighten It Out
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John L. Watson - Let&#039;s Straighten It Out (5060672880909) виниловая пластинка - фото 1
  • John L. Watson - Let&#039;s Straighten It Out (5060672880909) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627551
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John L. Watson - Let's Straighten It Out (5060672880909) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John L. Watson
Альбом (сингл)
Lets Straighten It Out
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John L. Watson - Let's Straighten It Out (5060672880909) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Get Down Tonight, Where is the Love, I Get Lifted, Let Me Be Your Eyes, Rockin Chair, Lets Straighten It out, Youre the Song (Ive Always Wanted to Sing), You Can Have It All, Secretary, Party Down, Queen of Clubs

Отзывы о товаре John L. Watson - Let's Straighten It Out (5060672880909) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John L. Watson
Альбом (сингл)
Lets Straighten It Out
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Get Down Tonight, Where is the Love, I Get Lifted, Let Me Be Your Eyes, Rockin Chair, Lets Straighten It out, Youre the Song (Ive Always Wanted to Sing), You Can Have It All, Secretary, Party Down, Queen of Clubs
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John L. Watson - Let's Straighten It Out (5060672880909) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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