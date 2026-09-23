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Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка

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Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка - фото 1
Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка - фото 2
Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Right Thoughts, Right Words, Right Action
Жанр
Зарубежный инди-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка - фото 1
  • Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка - фото 2
  • Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627535
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0887828025510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Right Thoughts, Right Words, Right Action
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Right Action, Evil Eye, Love Illumination, Stand On The Horizon, Fresh Strawberries, Bullet, Treason! Animals., The Universe Expanded, Brief Encounters, Goodbye Lovers And Friends
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Right Action, Evil Eye, Love Illumination, Stand On The Horizon, Fresh Strawberries, Bullet, Treason! Animals., The Universe Expanded, Brief Encounters, Goodbye Lovers And Friends

Отзывы о товаре Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0887828025510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Right Thoughts, Right Words, Right Action
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Right Action, Evil Eye, Love Illumination, Stand On The Horizon, Fresh Strawberries, Bullet, Treason! Animals., The Universe Expanded, Brief Encounters, Goodbye Lovers And Friends
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Right Action, Evil Eye, Love Illumination, Stand On The Horizon, Fresh Strawberries, Bullet, Treason! Animals., The Universe Expanded, Brief Encounters, Goodbye Lovers And Friends
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franz Ferdinand - Right Thoughts, Right Words, Right Action (0887828025510) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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