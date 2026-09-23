Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Turner
Альбом (сингл)
Yam Yam
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 627519
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 980 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Criss Cross Jazz
Barcode
[8435395503010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Turner
Альбом (сингл)
Yam Yam
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tune Number One, Cubism, Yam Yam 1, Moments Notice, Isolation, Subtle Tragedy, Zurich, Blues, Yam Yam II
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитГригорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитКороль И Шут - Todd (+Буклет) (2Lp) (4680068805111) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 680 руб.1670 руб. в СплитAmber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитEvanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитVenom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) вини...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBad Company Rock N Roll Fantasy: The Very Best Of Bad Company (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDepeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитNine Inch Nails - With Teeth (0602557142761) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитCarmell Jones - The Remarkable Carmell Jones (Analogue, Tone Poe...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDonald Byrd - Slow Drag (Analogue, Tone Poet) (0602438568420) ви...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитVarious Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (060075393589...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Criss Cross Jazz
Barcode
[8435395503010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Turner
Альбом (сингл)
Yam Yam
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tune Number One, Cubism, Yam Yam 1, Moments Notice, Isolation, Subtle Tragedy, Zurich, Blues, Yam Yam II
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Mark Turner - Yam Yam (Audiophile Edition) (8435395503010) виниловая пластинка