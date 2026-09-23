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Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка

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Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 1
Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 2
Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 3
Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 4
Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 5
Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Toward The Within
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 1
  • Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 2
  • Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 3
  • Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 4
  • Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 5
  • Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627505
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637362718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Toward The Within
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Rakim, Persian Love Song, Desert Song, Yulunga (Spirit Dance), Piece For Solo Flute, The Wind That Shakes The Barley, Stretched On Your Grave, I Can See Now, American Dreaming, Cantara, Oman, Song Of The Sibyl, Tristan, Sanvean, Don't Fade Away
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка

Переиздание концертного альбома Dead Can Dance «Toward The Within», записанного в 1993-м и выпущенного в 1994 году. Из 15 представленных треков только четыре ранее появлялись на студийных альбомах группы. Dead Can Dance — австралийский музыкальный коллектив, состоящий из Брендана Перри и Лизы Джеррард. Группа была основана в Мельбурне в 1981 году, а в 1982 музыканты перебрались в Лондон и вскоре подписали контракт с инди-лейблом 4AD. В результате Dead Can Dance, наряду с Cocteau Twins, стали самыми успешными группами студии 4AD, оказав большое влияние на инди-музыку в целом. Их дебютный альбом и миньон 1984 года часто рассматриваются в качестве образцов этереал-музыки (смесь дарквейва, эмбиента и готик-рока). Dead Can Dance распались в 1998 году в результате творческого конфликта, но впоследствии воссоединились и выпустили в 2012 году новый альбом «Anastasis».

Отзывы о товаре Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637362718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Toward The Within
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Rakim, Persian Love Song, Desert Song, Yulunga (Spirit Dance), Piece For Solo Flute, The Wind That Shakes The Barley, Stretched On Your Grave, I Can See Now, American Dreaming, Cantara, Oman, Song Of The Sibyl, Tristan, Sanvean, Don't Fade Away
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание концертного альбома Dead Can Dance «Toward The Within», записанного в 1993-м и выпущенного в 1994 году. Из 15 представленных треков только четыре ранее появлялись на студийных альбомах группы. Dead Can Dance — австралийский музыкальный коллектив, состоящий из Брендана Перри и Лизы Джеррард. Группа была основана в Мельбурне в 1981 году, а в 1982 музыканты перебрались в Лондон и вскоре подписали контракт с инди-лейблом 4AD. В результате Dead Can Dance, наряду с Cocteau Twins, стали самыми успешными группами студии 4AD, оказав большое влияние на инди-музыку в целом. Их дебютный альбом и миньон 1984 года часто рассматриваются в качестве образцов этереал-музыки (смесь дарквейва, эмбиента и готик-рока). Dead Can Dance распались в 1998 году в результате творческого конфликта, но впоследствии воссоединились и выпустили в 2012 году новый альбом «Anastasis».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dead Can Dance - Toward The Within (0652637362718) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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