Top.Mail.Ru
Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка - фото 1
Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка - фото 2
Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка - фото 3
Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Introducing The Eleventh House
Жанр
Jazz
Цвет винила
красный, оранжевый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка - фото 1
  • Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка - фото 2
  • Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка - фото 3
  • Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627498
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lunchbox Records
Barcode
[0819514012313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Introducing The Eleventh House
Жанр
Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, оранжевый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lunchbox Records
Barcode
[0819514012313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Introducing The Eleventh House
Жанр
Jazz
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный, оранжевый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Larry Coryell - Introducing The Eleventh House (coloured) (0819514012313) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...