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Larry Coryell - Fairyland (coloured) (0819514012252) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Larry Coryell - Fairyland (coloured) (0819514012252) виниловая пластинка

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Larry Coryell - Fairyland (coloured) (0819514012252) виниловая пластинка - фото 1
Larry Coryell - Fairyland (coloured) (0819514012252) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Fairyland
Жанр
Jazz, Fusion
Цвет винила
белый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Larry Coryell - Fairyland (coloured) (0819514012252) виниловая пластинка - фото 1
  • Larry Coryell - Fairyland (coloured) (0819514012252) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Larry Coryell - Fairyland (coloured) (0819514012252) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Fairyland
Жанр
Jazz, Fusion
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Larry Coryell - Fairyland (coloured) (0819514012252) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Larry Coryell - Fairyland (coloured) (0819514012252) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Fairyland
Жанр
Jazz, Fusion
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
белый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Larry Coryell - Fairyland (coloured) (0819514012252) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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