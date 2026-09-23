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Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка

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Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка - фото 1
Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка - фото 2
Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Coryell
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка - фото 1
  • Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка - фото 2
  • Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627496
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Coryell
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Coryell
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Larry Coryell - Coryell (coloured) (0819514012283) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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