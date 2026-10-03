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Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка

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Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 1
Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 2
Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 3
Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 4
Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 5
Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 6
Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cabaret Voltaire
Альбом (сингл)
Shadow Of Fear
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 1
  • Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 2
  • Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 3
  • Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 4
  • Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 5
  • Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 6
  • Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627468
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863032616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cabaret Voltaire
Альбом (сингл)
Shadow Of Fear
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Free, The Power (Of Their Knowledge), Night Of The Jackal, Microscopic Flesh Fragment, Papa Nine Zero Delta United, Universal Energy Vasto, What's Goin' On
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка

"Shadow Of Fear" - студийный альбом 2020 года группы Cabaret Voltaire. Лимитированное издание на двойном фиолетовом виниле. Содержит код для скачивания композиций. Cabaret Voltaire - английская музыкальная группа, образованная в Шеффилде в 1973 году и первоначально состоявшая из Стивена Маллиндера, Ричарда Х. Кирка и Криса Уотсона. Группа была названа в честь ночного клуба Цюриха Cabaret Voltaire, который служил центром раннего дадаистского движения. Ранние работы коллектива были экспериментами с самодельной электроникой и магнитофонами и под влиянием дадизма, благодаря чему музыканты стали пионерами индустриальной музыки в середине 1970-х. Найдя аудиторию в эпоху пост-панка они объединили экспериментал с танцевальными и поп- стилями. Cabaret Voltaire часто называют одними из самых инновационных и влиятельных электронных групп своего времени.

Отзывы о товаре Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863032616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cabaret Voltaire
Альбом (сингл)
Shadow Of Fear
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Free, The Power (Of Their Knowledge), Night Of The Jackal, Microscopic Flesh Fragment, Papa Nine Zero Delta United, Universal Energy Vasto, What's Goin' On
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Shadow Of Fear" - студийный альбом 2020 года группы Cabaret Voltaire. Лимитированное издание на двойном фиолетовом виниле. Содержит код для скачивания композиций. Cabaret Voltaire - английская музыкальная группа, образованная в Шеффилде в 1973 году и первоначально состоявшая из Стивена Маллиндера, Ричарда Х. Кирка и Криса Уотсона. Группа была названа в честь ночного клуба Цюриха Cabaret Voltaire, который служил центром раннего дадаистского движения. Ранние работы коллектива были экспериментами с самодельной электроникой и магнитофонами и под влиянием дадизма, благодаря чему музыканты стали пионерами индустриальной музыки в середине 1970-х. Найдя аудиторию в эпоху пост-панка они объединили экспериментал с танцевальными и поп- стилями. Cabaret Voltaire часто называют одними из самых инновационных и влиятельных электронных групп своего времени.
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