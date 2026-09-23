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James Taylor - Bumpin' On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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James Taylor - Bumpin' On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка

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James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 1
James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 2
James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 3
James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 4
James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 5
James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 6
James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The James Taylor Quartet
Альбом (сингл)
Bumpin On Frith Street - Live At Ronnie Scotts
Жанр
Funk, Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 1
  • James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 2
  • James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 3
  • James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 4
  • James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 5
  • James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 6
  • James Taylor - Bumpin&#039; On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627461
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
James Taylor - Bumpin' On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5065001717369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The James Taylor Quartet
Альбом (сингл)
Bumpin On Frith Street - Live At Ronnie Scotts
Жанр
Funk, Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Taylor - Bumpin' On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Parallelo, Proctor Quod El Deus, Duffin Round, Song For My Dad, Rootdown, Never In Wildest Dreams, Sweet Revival, Jungle Strut

Отзывы о товаре James Taylor - Bumpin' On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5065001717369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The James Taylor Quartet
Альбом (сингл)
Bumpin On Frith Street - Live At Ronnie Scotts
Жанр
Funk, Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Parallelo, Proctor Quod El Deus, Duffin Round, Song For My Dad, Rootdown, Never In Wildest Dreams, Sweet Revival, Jungle Strut
Самовывоз
Доставка
Отзывы


James Taylor - Bumpin' On Frith Street (5065001717369) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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