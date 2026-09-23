0801061805517, Boards Of Canada, Music Has The Right To Children виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 627459
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Загружаем...
5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0801061805517, Boards Of Canada, Music Has The Right To Children виниловая пластинка
Переиздание дебютного студийного альбома шотландского электронного дуэта Boards of Canada, выпущенного 20 апреля 1998 года. Запись и работа над композициями проходила в Hexagon Sun, частной звукозаписывающей студии дуэта. Группа придерживалась своего особого стиля электронной музыки с использованием винтажных синтезаторов, шумов аналоговой записи, семплов и записей в открытом пространстве, ритмов, вдохновленных хип-хоп музыкой. Альбом получил признание критиков, а позже был признан знаковой работой в электронной музыке и IDM. Альбом попал в списки лучших от сайта Pitchfork и журнала Mojo.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Переиздание дебютного студийного альбома шотландского электронного дуэта Boards of Canada, выпущенного 20 апреля 1998 года. Запись и работа над композициями проходила в Hexagon Sun, частной звукозаписывающей студии дуэта. Группа придерживалась своего особого стиля электронной музыки с использованием винтажных синтезаторов, шумов аналоговой записи, семплов и записей в открытом пространстве, ритмов, вдохновленных хип-хоп музыкой. Альбом получил признание критиков, а позже был признан знаковой работой в электронной музыке и IDM. Альбом попал в списки лучших от сайта Pitchfork и журнала Mojo.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0801061805517, Boards Of Canada, Music Has The Right To Children виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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