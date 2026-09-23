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The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка

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The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - фото 1
The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - фото 2
The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - фото 3
The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - фото 4
The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Baker Gurvitz Army
Альбом (сингл)
Baker Gurvitz Army
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - фото 1
  • The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - фото 2
  • The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - фото 3
  • The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - фото 4
  • The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627449
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Baker Gurvitz Army
Альбом (сингл)
Baker Gurvitz Army
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Baker Gurvitz Army
Альбом (сингл)
Baker Gurvitz Army
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Baker Gurvitz Army - The Baker Gurvitz Army (coloured) (0819514012450) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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