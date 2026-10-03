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Характеристики
Тип товара
Антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
13
Усиление сигнала
5 Ггц
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627393
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Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-5G13 5ГГц всенаправленная MIMO 13dBi 2xRP-SMA
Антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-5G13 предназначена для наружного размещения. Она ставится на столбе, а для подключения оборудования предусмотрены разъемы RP-SMAx2. Представленная модель компактная, она обладает оптимальными размерами.Используется антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-5G13 при создании беспроводных сетей Wi-Fi. К ней происходит последующее подключение точек доступа. Диапазон поддерживаемых частот антенной — 5.4-5.8 ГГц.Коэффициент усиления у этой модели — 13 dBi. Предлагаемое устройство всенаправленного типа, сигнал отправляется на 360 градусов. Примерный радиус действия — 3-5 км. Но этот параметр зависит от рельефа местности, застройки, мощности посторонних излучений.Данная антенна прекрасно защищена от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Она может эксплуатироваться при широком диапазоне температур — от ?30 до +50 °С. С антенной поставляются необходимые крепления для ее установки.
Антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-5G13 предназначена для наружного размещения. Она ставится на столбе, а для подключения оборудования предусмотрены разъемы RP-SMAx2. Представленная модель компактная, она обладает оптимальными размерами.Используется антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-5G13 при создании беспроводных сетей Wi-Fi. К ней происходит последующее подключение точек доступа. Диапазон поддерживаемых частот антенной — 5.4-5.8 ГГц.Коэффициент усиления у этой модели — 13 dBi. Предлагаемое устройство всенаправленного типа, сигнал отправляется на 360 градусов. Примерный радиус действия — 3-5 км. Но этот параметр зависит от рельефа местности, застройки, мощности посторонних излучений.Данная антенна прекрасно защищена от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Она может эксплуатироваться при широком диапазоне температур — от ?30 до +50 °С. С антенной поставляются необходимые крепления для ее установки.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-5G13 5ГГц всенаправленная MIMO 13dBi 2xRP-SMA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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