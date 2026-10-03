Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/B2B
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%25 690 руб. 34 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627355
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х25х7
Вес, кг.
2.96
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/B2B
Коммутатор DGS-1210-28X/ME является идеальным решением для применения сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T 4 портами 10GBase-X SFP+. Защита от статического электричества обеспечивает устойчивость скачкам напряжения, полный набор функций безопасности аутентификации защищает сеть от внутренних внешних угроз. Устройства поддерживают Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
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Коммутатор DGS-1210-28X/ME является идеальным решением для применения сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T 4 портами 10GBase-X SFP+. Защита от статического электричества обеспечивает устойчивость скачкам напряжения, полный набор функций безопасности аутентификации защищает сеть от внутренних внешних угроз. Устройства поддерживают Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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