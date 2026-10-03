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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F3A PROJ купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F3A PROJ

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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F3A PROJ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627352
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
8.42

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F3A PROJ

Модель оснащена пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу позволяет продлить срок эксплуатации устройства. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. Благодаря технологии D-Link Green коммутатор позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта обеспечивает автоматический переход неактивных портов спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор позволяет существенно сократить энергозатраты.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F3A PROJ




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Описание
Модель оснащена пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу позволяет продлить срок эксплуатации устройства. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. Благодаря технологии D-Link Green коммутатор позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта обеспечивает автоматический переход неактивных портов спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор позволяет существенно сократить энергозатраты.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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