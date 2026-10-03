Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F3A PROJ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F3A PROJ
Модель оснащена пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу позволяет продлить срок эксплуатации устройства. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. Благодаря технологии D-Link Green коммутатор позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта обеспечивает автоматический переход неактивных портов спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор позволяет существенно сократить энергозатраты.
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