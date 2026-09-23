Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная розетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%2 410 руб. 4 411 руб.
В наличии
Код товара: 627226
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Загружаем...
2 410 руб. -45%
4 411 руб.
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная розетка
Мощность, Вт
2300
Особенности
удалённое управление, расписание, таймер, голосовое управление, режим «Нет дома»
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
квадратные
Цвет
белый
Экосистема
Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х20
Вес, г.
200
Описание товара Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт
Для оптимальной работы умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) требует наличие Wi-Fi 2.4 ГГц с активным доступом в Интернет. Набор из 2 устройств подходит для питания от сети 220-240 В, выдерживает нагрузку по 2.3 кВт при токе 10 А. Это позволяет подключать многие бытовые приборы и устройства, не опасаясь перегрузок. TP-Link Tapo P100(2-pack) оснащена гнездом EU с защитными шторками. Вы можете настраивать совместную работу с экосистемой Таро или Яндекс, давать голосовые команды с помощью разных ассистентов. Розетка позволяет удаленно включать/отключать подключенные приборы, настраивать расписание и работу по таймеру. Режим «нет дома» обесточивает устройство для гарантии безопасности в ваше отсутствие.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная розетка
Мощность, Вт
2300
Особенности
удалённое управление, расписание, таймер, голосовое управление, режим «Нет дома»
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
квадратные
Цвет
белый
Экосистема
Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше
Страна производитель
Китай
Для оптимальной работы умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) требует наличие Wi-Fi 2.4 ГГц с активным доступом в Интернет. Набор из 2 устройств подходит для питания от сети 220-240 В, выдерживает нагрузку по 2.3 кВт при токе 10 А. Это позволяет подключать многие бытовые приборы и устройства, не опасаясь перегрузок. TP-Link Tapo P100(2-pack) оснащена гнездом EU с защитными шторками. Вы можете настраивать совместную работу с экосистемой Таро или Яндекс, давать голосовые команды с помощью разных ассистентов. Розетка позволяет удаленно включать/отключать подключенные приборы, настраивать расписание и работу по таймеру. Режим «нет дома» обесточивает устройство для гарантии безопасности в ваше отсутствие.
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Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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