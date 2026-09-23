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Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт купить с доставкой в Москве
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Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт

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Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 1
Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 2
Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 3
Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 4
Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 5
Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 6
Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 7
Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 8
Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная розетка
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 1
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 2
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 3
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 4
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 5
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 6
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 7
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 8
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
2 410 руб.  4 411 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627226
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт
2 410 руб. -45%
4 411 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Умная розетка
Мощность, Вт
2300
Особенности
удалённое управление, расписание, таймер, голосовое управление, режим «Нет дома»
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
квадратные
Цвет
белый
Экосистема
Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х20
Вес, г.
200

Описание товара Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт

Для оптимальной работы умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) требует наличие Wi-Fi 2.4 ГГц с активным доступом в Интернет. Набор из 2 устройств подходит для питания от сети 220-240 В, выдерживает нагрузку по 2.3 кВт при токе 10 А. Это позволяет подключать многие бытовые приборы и устройства, не опасаясь перегрузок. TP-Link Tapo P100(2-pack) оснащена гнездом EU с защитными шторками. Вы можете настраивать совместную работу с экосистемой Таро или Яндекс, давать голосовые команды с помощью разных ассистентов. Розетка позволяет удаленно включать/отключать подключенные приборы, настраивать расписание и работу по таймеру. Режим «нет дома» обесточивает устройство для гарантии безопасности в ваше отсутствие.

Отзывы о товаре Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная розетка
Мощность, Вт
2300
Особенности
удалённое управление, расписание, таймер, голосовое управление, режим «Нет дома»
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
квадратные
Цвет
белый
Экосистема
Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше
Страна производитель
Китай
Описание
Для оптимальной работы умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) требует наличие Wi-Fi 2.4 ГГц с активным доступом в Интернет. Набор из 2 устройств подходит для питания от сети 220-240 В, выдерживает нагрузку по 2.3 кВт при токе 10 А. Это позволяет подключать многие бытовые приборы и устройства, не опасаясь перегрузок. TP-Link Tapo P100(2-pack) оснащена гнездом EU с защитными шторками. Вы можете настраивать совместную работу с экосистемой Таро или Яндекс, давать голосовые команды с помощью разных ассистентов. Розетка позволяет удаленно включать/отключать подключенные приборы, настраивать расписание и работу по таймеру. Режим «нет дома» обесточивает устройство для гарантии безопасности в ваше отсутствие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная розетка TP-Link Tapo P100(2-pack) 2 шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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