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Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт купить с доставкой в Москве
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Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт

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Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 1
Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 2
Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 3
Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 4
Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 5
Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 6
Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 7
Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 8
Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная розетка
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 1
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 2
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 3
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 4
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 5
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 6
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 7
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 8
  • Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
3 670 руб.  4 090 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627225
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт
3 670 руб. -10%
4 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Умная розетка
Мощность, Вт
2300
Особенности
удалённое управление, расписание, таймер, голосовое управление, режим «Нет дома»
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
квадратные
Цвет
белый
Экосистема
Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х20
Вес, г.
600

Описание товара Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт

Удалённое управление — мгновенно включайте и выключайте подключенные устройства через приложение Tapo, где бы вы ни находились. Расписание — создайте расписание для автоматизации работы устройств. Таймер — создавайте списки таймеров обратного отсчёта для подключенных устройств. Голосовое управление — управляйте умной розеткой голосовыми командами при помощи Маруси, Яндекс Алисы или Google Ассистента. Режим «Нет дома» — автоматически включает или выключает устройства в определённое время, создавая видимость, что дома кто-то находится. Компактный дизайн — небольшой размер позволит избежать загромождения соседних розеток. Простая настройка и использование — не требуется отдельный центр управления; лёгкая настройка и управление при помощи мобильного приложения Общие характеристики Размеры (В ? Ш ? Д) 51 ? 72 ? 40 мм Материал Поликарбонат Кнопки Кнопка питанияИндикатор состояния Основные особенности • Яндекс Алиса• Google Ассистент Питание 220–240 В переменного тока ~50/60 Гц 10 A Рабочее состояние Максимальная нагрузка 2300 Вт, 10 А Сеть Протокол IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 (только для сопряжения) Тип беспроводной передачи 2,4 ГГц Системные требования Android 4.4 или выше, iOS 9.0 или выше

Отзывы о товаре Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная розетка
Мощность, Вт
2300
Особенности
удалённое управление, расписание, таймер, голосовое управление, режим «Нет дома»
Протокол связи
Wi-Fi
Форма корпуса
квадратные
Цвет
белый
Экосистема
Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше
Страна производитель
Китай
Описание
Удалённое управление — мгновенно включайте и выключайте подключенные устройства через приложение Tapo, где бы вы ни находились. Расписание — создайте расписание для автоматизации работы устройств. Таймер — создавайте списки таймеров обратного отсчёта для подключенных устройств. Голосовое управление — управляйте умной розеткой голосовыми командами при помощи Маруси, Яндекс Алисы или Google Ассистента. Режим «Нет дома» — автоматически включает или выключает устройства в определённое время, создавая видимость, что дома кто-то находится. Компактный дизайн — небольшой размер позволит избежать загромождения соседних розеток. Простая настройка и использование — не требуется отдельный центр управления; лёгкая настройка и управление при помощи мобильного приложения Общие характеристики Размеры (В ? Ш ? Д) 51 ? 72 ? 40 мм Материал Поликарбонат Кнопки Кнопка питанияИндикатор состояния Основные особенности • Яндекс Алиса• Google Ассистент Питание 220–240 В переменного тока ~50/60 Гц 10 A Рабочее состояние Максимальная нагрузка 2300 Вт, 10 А Сеть Протокол IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 (только для сопряжения) Тип беспроводной передачи 2,4 ГГц Системные требования Android 4.4 или выше, iOS 9.0 или выше
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная розетка TP-Link Tapo P100(4-pack) 4 шт - стоимость товара 3670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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