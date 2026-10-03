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Характеристики
Тип товара
Умные розетки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
4 020 руб.
6 875
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627224
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Описание товара Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт.
Удалённое управление — мгновенно включайте и выключайте подключенные устройства через приложение Tapo, где бы вы ни находились. Расписание — создайте расписание для автоматизации работы устройств. Таймер — создавайте списки таймеров обратного отсчёта для подключенных устройств. Голосовое управление — управляйте умной розеткой голосовыми командами при помощи Маруси, Яндекс Алисы или Google Ассистента. Режим «Нет дома» — автоматически включает или выключает устройства в определённое время, создавая видимость, что дома кто-то находится. Компактный дизайн — небольшой размер позволит избежать загромождения соседних розеток. Простая настройка и использование — не требуется отдельный центр управления, лёгкая настройка и управление при помощи мобильного приложения
Удалённое управление — мгновенно включайте и выключайте подключенные устройства через приложение Tapo, где бы вы ни находились. Расписание — создайте расписание для автоматизации работы устройств. Таймер — создавайте списки таймеров обратного отсчёта для подключенных устройств. Голосовое управление — управляйте умной розеткой голосовыми командами при помощи Маруси, Яндекс Алисы или Google Ассистента. Режим «Нет дома» — автоматически включает или выключает устройства в определённое время, создавая видимость, что дома кто-то находится. Компактный дизайн — небольшой размер позволит избежать загромождения соседних розеток. Простая настройка и использование — не требуется отдельный центр управления, лёгкая настройка и управление при помощи мобильного приложения
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