Top.Mail.Ru
Noel Gallagher's High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Noel Gallagher's High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 1
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 2
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 3
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 4
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 5
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 6
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 7
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 8
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 9
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 10
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 11
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 12
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 13
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 14
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 15
Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Noel GallagherS High Flying Birds
Альбом (сингл)
Council Skies
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 1
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 2
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 3
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 4
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 5
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 6
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 7
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 8
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 9
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 10
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 11
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 12
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 13
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 14
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 15
  • Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626918
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Noel Gallagher's High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sour Mash
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Noel GallagherS High Flying Birds
Альбом (сингл)
Council Skies
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Noel Gallagher's High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Im Not Giving Up Tonight, Pretty Boy, Dead To The World, Open The Door, See What You Find, Trying To Find A World Thats Been And Gone Pt 1, Easy Now, Council Skies B3 There She Blows!

Отзывы о товаре Noel Gallagher's High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sour Mash
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Noel GallagherS High Flying Birds
Альбом (сингл)
Council Skies
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Im Not Giving Up Tonight, Pretty Boy, Dead To The World, Open The Door, See What You Find, Trying To Find A World Thats Been And Gone Pt 1, Easy Now, Council Skies B3 There She Blows!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Noel Gallagher's High Flying Birds - Council Skies (5052945063010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...