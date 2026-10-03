Noel Gallagher's High Flying Birds - Chasing Yesterday (5052945018010) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626917
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Noel Gallagher's High Flying Birds - Chasing Yesterday (5052945018010) виниловая пластинка
Chasing Yesterday – вторая студийная работа Noel Gallaghers High Flying Birds, изданная в 2015 году. Выход пластинки сопровождался выпуском таких синглов, как In the Heat of the Moment и Ballad of the Mighty I. В первые недели продаж пластинка возглавила британский чарт. Noel Gallaghers High Flying Birds – рок-группа из Великобритании, основанная в 2010 году бывшим членом группы Oasis, Noel Gallagher. Название коллектива восходит к альбому Peter Green’s Fleetwood Mac, а также названию композиции «High Flying Bird» группы Jefferson Airplane.
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Chasing Yesterday – вторая студийная работа Noel Gallaghers High Flying Birds, изданная в 2015 году. Выход пластинки сопровождался выпуском таких синглов, как In the Heat of the Moment и Ballad of the Mighty I. В первые недели продаж пластинка возглавила британский чарт. Noel Gallaghers High Flying Birds – рок-группа из Великобритании, основанная в 2010 году бывшим членом группы Oasis, Noel Gallagher. Название коллектива восходит к альбому Peter Green’s Fleetwood Mac, а также названию композиции «High Flying Bird» группы Jefferson Airplane.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Noel Gallagher's High Flying Birds - Chasing Yesterday (5052945018010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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