Материнская плата Supermicro X12DPI-N6 2xLGA4189 C621A DDR4x16 2x1GbE E-ATX
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626910
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
33х31х2
Вес, кг.
1.67
Описание товара Материнская плата Supermicro X12DPI-N6 2xLGA4189 C621A DDR4x16 2x1GbE E-ATX
Материнская плата SuperMicro MBD-X12DPI-N6-B 3rd Gen Intel Xeon Scalable processors Dual Socket LGA-4189 (Socket P+) supported, CPU TDP supports Up to 270W TDP, 3 UPI up to 11.2 GT/s,Intel C621A,Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-3200MHz, (441594).
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Материнская плата SuperMicro MBD-X12DPI-N6-B 3rd Gen Intel Xeon Scalable processors Dual Socket LGA-4189 (Socket P+) supported, CPU TDP supports Up to 270W TDP, 3 UPI up to 11.2 GT/s,Intel C621A,Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-3200MHz, (441594).
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Материнская плата Supermicro X12DPI-N6 2xLGA4189 C621A DDR4x16 2x1GbE E-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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