Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - это превосходный выбор для геймеров и создателей контента, которые собирают производительную систему на платформе AMD AM5 и ценят эстетику. Она идеально подходит для сборки мощного игрового ПК с процессорами уровня Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7800X3D или даже Ryzen 9 7900X, обеспечивая стабильную основу для высоких FPS в современных играх. Благодаря стильному бело-серебристому дизайну, плата станет центральным элементом в сборках с белым или светлым корпусом и комплектующими.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет AMD B650, представляющий собой золотую середину для платформы AM5: он поддерживает разгон процессора и памяти, предлагая при этом более привлекательную цену по сравнению со старшими X670. Установленный сокет AM5 предназначен для современных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, открывая доступ к передовым технологиям. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт и систем охлаждения.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме для максимальной пропускной способности. Поддерживаются модули с высоким частотным потенциалом и профили разгона AMD EXPO, что позволяет добиться впечатляющей производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеются три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, все они укомплектованы массивными радиаторами для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по 12+2-фазной схеме с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и точное напряжение даже для многоядерных процессоров Ryzen 9 при работе под высокой нагрузкой. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя надежность и долговечность компонентов при длительных игровых сессиях или рендеринге. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими CPU.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: быстрые порты USB 3.2 Gen 2, в том числе симметричный Type-C, а также порты USB 2.0 для периферии. За сетевые возможности отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2, обеспечивая молниеносное подключение как по проводу, так и без него. Качественный звук гарантирует аудиокодек SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии ASUS AURA Sync для управления RGB-подсветкой.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете совместимые компоненты: процессоры AMD с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для питания системы с мощной видеокартой и процессором потребуется качественный блок питания с соответствующими разъемами CPU 8+4 pin. Учитывайте ATX-размеры платы при выборе корпуса. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, но благодаря функции BIOS FlashBack это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор в сокет.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 560 руб.6140 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI
-
В наличииЦена 24 970 руб.6243 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z890-P WIFI
-
В наличииЦена 24 970 руб.6243 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte X870M A ELITE WF7
-
В наличииЦена 25 260 руб.6315 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI
-
В наличииЦена 25 490 руб.6373 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7
-
В наличииЦена 26 800 руб.6700 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI (90MB1BP0-M0...
-
В наличииЦена 26 820 руб.6705 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE
-
В наличииЦена 27 430 руб.6858 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE
-
В наличииЦена 27 430 руб.6858 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE, AM5, X870, ...
-
В наличииЦена 27 720 руб.6930 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE
-
В наличииЦена 27 950 руб.6988 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI
-
В наличииЦена 28 250 руб.7063 руб. в СплитМатеринская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI
Для кого и под какие задачи
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - это превосходный выбор для геймеров и создателей контента, которые собирают производительную систему на платформе AMD AM5 и ценят эстетику. Она идеально подходит для сборки мощного игрового ПК с процессорами уровня Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7800X3D или даже Ryzen 9 7900X, обеспечивая стабильную основу для высоких FPS в современных играх. Благодаря стильному бело-серебристому дизайну, плата станет центральным элементом в сборках с белым или светлым корпусом и комплектующими.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет AMD B650, представляющий собой золотую середину для платформы AM5: он поддерживает разгон процессора и памяти, предлагая при этом более привлекательную цену по сравнению со старшими X670. Установленный сокет AM5 предназначен для современных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, открывая доступ к передовым технологиям. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт и систем охлаждения.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме для максимальной пропускной способности. Поддерживаются модули с высоким частотным потенциалом и профили разгона AMD EXPO, что позволяет добиться впечатляющей производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеются три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, все они укомплектованы массивными радиаторами для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по 12+2-фазной схеме с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и точное напряжение даже для многоядерных процессоров Ryzen 9 при работе под высокой нагрузкой. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя надежность и долговечность компонентов при длительных игровых сессиях или рендеринге. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими CPU.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: быстрые порты USB 3.2 Gen 2, в том числе симметричный Type-C, а также порты USB 2.0 для периферии. За сетевые возможности отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2, обеспечивая молниеносное подключение как по проводу, так и без него. Качественный звук гарантирует аудиокодек SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии ASUS AURA Sync для управления RGB-подсветкой.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете совместимые компоненты: процессоры AMD с сокетом AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для питания системы с мощной видеокартой и процессором потребуется качественный блок питания с соответствующими разъемами CPU 8+4 pin. Учитывайте ATX-размеры платы при выборе корпуса. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, но благодаря функции BIOS FlashBack это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор в сокет.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Только сегодня собрал. Вроде все нормально работает.
Отзывы о товаре Материнская плата ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Socket AM5 ATX (ROG STRIX B650-A GAMING WIFI)
Достоинства:
Комментарий:
Только сегодня собрал. Вроде все нормально работает.