Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Pancake Kit 14-42 mm F/3.5-5.6 EZ Black

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|Бренд
|Olympus
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|17.2
|Физический размер матрицы
|17.3x13 мм
|Тип матрицы
|Live MOS
|Байонет
|Micro 4/3
|Объектив в комплекте
|есть
|GPS
|нет
|Wi-Fi
|есть
|Состояние товара
|новый
|Тип видоискателя
|электронный
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Цвет
|черный
|Скорость серийной съемки
|8.5 кадр./сек
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Разрешение дисплея (точек)
|1037000
|Вес, кг
|0.342
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28.10.2018
Качество фотографий, качество видео,широкий ДД, металлический корпус, электронный затвор, 5-осевой стабилизатор, отличный видоискатель, поворотный сенсорный экран, уникальные фичи.
Недостатки:
Не удобный хват, нелогичное меню, нет входа для микрофона.
Комментарий:
Отличное продолжение первой десятки. Улучшили качество материалов - корпус теперь цельнометаллический. Добавили электронный затвор с возможностью снимать с 1/16 000. Стабилизатор теперь 5-осевой, что радует. Существенно улучшен видеорежим, теперь он как в топовой камере Е-М5 Марк2. В общем, камера получилась очень удачной и если бы не курс, то и еще бы и стоила дешевле.
28.10.2018
Внешний вид, эргономика,качество исполнения(материалы). Функционал и качество снимков камеры впечатляет
Недостатки:
Хотелось бы зарядку, как у Сони, от USB
Комментарий:
Третий месяц пошёл, как я обладатель данной камеры. Впечатления только положительные.Китовый зумчик рисует вполне достойную картинку, да и габариты с ним минимальные. Для реализации всего потенциала не скупитесь приобрести достойную оптику. Я для начала купил фикс олик 25/1.8, в планах 75-ка. Видео снимает шикарно, фотографии - зависит от оптики и рук. Для начинающего фотографа авто режим будет "палочкой - выручалочкой" (качество отличное + куча арт режимов), пока изучите 170 страниц руководства). Кто ищет альтернативу неподъёмным зеркалкам, то Вы её уже нашли.
28.10.2018
Легкая и компактная
Встроенный видоискатель (спасает на солнце)
Достаточно большой выбор сменных объективов
Функция бесшумного затвора (не щелкает, когда нажимаешь кнопку спуска)
Хорошее видео
Качество материалов и хорошая сборка.
Недостатки:
Непривычное меню.
Комментарий:
Камера работает достаточно шустро. Как переключение по меню так и сам автофокус. Очень понравилась стабилизация изображения, как мне объяснили, это достигается путем смещения матрицы в самом фотоаппарате. Качество фоток более чем устраивает, особенно если использовать не китовые объективы. В общем нашел для себя оптимальный вариант.