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Процессор Intel Core i5-12400F LGA1700 OEM (CM8071504555318) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i5-12400F LGA1700 OEM (CM8071504555318)

9 Отзывы
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Процессор Intel Core i5-12400F LGA1700 OEM (CM8071504555318) - фото 1
Процессор Intel Core i5-12400F LGA1700 OEM (CM8071504555318) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор Intel Core i5-12400F LGA1700 OEM (CM8071504555318) - фото 1
  • Процессор Intel Core i5-12400F LGA1700 OEM (CM8071504555318) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626835
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
7.5
Объем кэша L3
18
Базовая тактовая частота
2.5
Максимально поддерживаемый объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i5-12400F LGA1700 OEM (CM8071504555318)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-12400F - это отличный выбор для создания сбалансированной игровой или рабочей системы среднего класса. Он идеально подходит для геймеров, которые хотят получить высокий FPS в современных играх в паре с мощной видеокартой, а также для пользователей, работающих с офисными приложениями, браузером и нетребовательным профессиональным софтом. Этот CPU устанавливается в сокет LGA1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (H610, B660, H670, Z690 и их аналоги следующего поколения), открывая путь как к бюджетным, так и к продвинутым сборкам.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i5-12400F лежит гибридная архитектура Alder Lake, но в этой модели используются только производительные ядра (P-cores). Шесть ядер и двенадцать потоков с базовой частотой 2.5 ГГц и турбо-частотой до 4.4 ГГц обеспечивают отличную однопоточную производительность для игр и плавную работу в многозадачных сценариях. Техпроцесс 10 нм и 18 МБ интеллектуального кэша L3 (Intel Smart Cache) способствуют высокой энергоэффективности и скорости отклика системы в большинстве повседневных и игровых задач.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как DDR4, так и более современную DDR5, что позволяет гибко выбирать платформу под бюджет, работая в двухканальном режиме с официальной частотой до 4800 МГц для DDR5. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарты используется 20 линий PCI Express 5.0, что гарантирует запас пропускной способности для SSD нового поколения и будущих графических ускорителей. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на его умеренное энергопотребление и нагрев. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогие башенные кулеры или качественные боксовые решения, а также собирать системы в компактных корпусах. Модель с суффиксом "F" имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон невозможен, однако технология Intel Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты в рамках теплового и энергетического лимитов, обеспечивая максимальную производительность из коробки.

Интегрированная графика и доп. функции

Как уже упоминалось, процессор Intel Core i5-12400F не оснащен встроенным графическим ядром. Это делает его наиболее выгодным выбором для пользователей, изначально планирующих установку дискретной видеокарты. Из ключевых технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR для увеличения производительности в играх с совместимыми видеокартами, аппаратное ускорение кодирования/декодирования видео, а также широкие возможности по конфигурации высокоскоростных портов USB и сети через чипсет материнской платы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная вами материнская плата с сокетом LGA1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 12-го поколения, особенно если это плата на чипсете 600-й серии. Поскольку это OEM-версия, боксовый кулер в комплект не входит - необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Для стабильной работы под нагрузкой рекомендуется выбирать материнские платы с надежной системой питания (VRM), даже несмотря на скромный TDP, а также качественный блок питания от проверенного производителя.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-12400F LGA1700 OEM (CM8071504555318)

Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Проц пришёл вовремя в пупырчатой упаковке. Работает уже месяц, без проблем пока.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
все запустилось штатно , холодный , стабильный , первый день тестов прошел на ура , дополню если что изменится
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Всеволод Х.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро, надёжно, классно. Продавцу огромное спасибо
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
все работает исправно, единственное что это без коробки и вообще без всего очень старшно было брать
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Денис В.

Достоинства:


Комментарий:
работает. приехал просто в пупырке, даже не было блистера.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Рагнеда Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел исправный, уже стоит в системе и радует меня производительностью.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел просто в пупырке. Не было коробочки, не было пластиковой тары. Пришло быстро в обещанный день. В рабочем плане нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
новый процессор. ни каких вопросов. все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, работает исправно. С виду новый, доставлялся просто замотанный в пупырку при выдачи выдали пластиковую упаковку.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
7.5
Объем кэша L3
18
Развернуть
Базовая тактовая частота
2.5
Максимально поддерживаемый объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-12400F - это отличный выбор для создания сбалансированной игровой или рабочей системы среднего класса. Он идеально подходит для геймеров, которые хотят получить высокий FPS в современных играх в паре с мощной видеокартой, а также для пользователей, работающих с офисными приложениями, браузером и нетребовательным профессиональным софтом. Этот CPU устанавливается в сокет LGA1700, что означает совместимость с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (H610, B660, H670, Z690 и их аналоги следующего поколения), открывая путь как к бюджетным, так и к продвинутым сборкам.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i5-12400F лежит гибридная архитектура Alder Lake, но в этой модели используются только производительные ядра (P-cores). Шесть ядер и двенадцать потоков с базовой частотой 2.5 ГГц и турбо-частотой до 4.4 ГГц обеспечивают отличную однопоточную производительность для игр и плавную работу в многозадачных сценариях. Техпроцесс 10 нм и 18 МБ интеллектуального кэша L3 (Intel Smart Cache) способствуют высокой энергоэффективности и скорости отклика системы в большинстве повседневных и игровых задач.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как DDR4, так и более современную DDR5, что позволяет гибко выбирать платформу под бюджет, работая в двухканальном режиме с официальной частотой до 4800 МГц для DDR5. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарты используется 20 линий PCI Express 5.0, что гарантирует запас пропускной способности для SSD нового поколения и будущих графических ускорителей. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на его умеренное энергопотребление и нагрев. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогие башенные кулеры или качественные боксовые решения, а также собирать системы в компактных корпусах. Модель с суффиксом "F" имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон невозможен, однако технология Intel Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты в рамках теплового и энергетического лимитов, обеспечивая максимальную производительность из коробки.

Интегрированная графика и доп. функции

Как уже упоминалось, процессор Intel Core i5-12400F не оснащен встроенным графическим ядром. Это делает его наиболее выгодным выбором для пользователей, изначально планирующих установку дискретной видеокарты. Из ключевых технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR для увеличения производительности в играх с совместимыми видеокартами, аппаратное ускорение кодирования/декодирования видео, а также широкие возможности по конфигурации высокоскоростных портов USB и сети через чипсет материнской платы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная вами материнская плата с сокетом LGA1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 12-го поколения, особенно если это плата на чипсете 600-й серии. Поскольку это OEM-версия, боксовый кулер в комплект не входит - необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения. Для стабильной работы под нагрузкой рекомендуется выбирать материнские платы с надежной системой питания (VRM), даже несмотря на скромный TDP, а также качественный блок питания от проверенного производителя.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Проц пришёл вовремя в пупырчатой упаковке. Работает уже месяц, без проблем пока.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
все запустилось штатно , холодный , стабильный , первый день тестов прошел на ура , дополню если что изменится
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Всеволод Х.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро, надёжно, классно. Продавцу огромное спасибо
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
все работает исправно, единственное что это без коробки и вообще без всего очень старшно было брать
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Денис В.

Достоинства:


Комментарий:
работает. приехал просто в пупырке, даже не было блистера.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Рагнеда Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел исправный, уже стоит в системе и радует меня производительностью.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел просто в пупырке. Не было коробочки, не было пластиковой тары. Пришло быстро в обещанный день. В рабочем плане нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
новый процессор. ни каких вопросов. все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, работает исправно. С виду новый, доставлялся просто замотанный в пупырку при выдачи выдали пластиковую упаковку.


Процессор Intel Core i5-12400F LGA1700 OEM (CM8071504555318) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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