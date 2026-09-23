PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка
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Описание товара PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка
Переиздание студийного альбома исполнительницы Пи Джей Харви, изначально выпущенного в 2000 году. Альбом занимает 8 место в списке 50 лучших женских рок-альбомов по версии Rolling Stone и 431 место в обновлённой версии 500 величайших альбомов всех времён того же журнала. Кроме того, альбом достиг 6 места в списке 100 лучших альбомов 2000-х по версии NME и 35 места в аналогичном списке Rolling Stone. Релиз представлен на черном виниле. Пи Джей Харви - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. PJ Harvey также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом.
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