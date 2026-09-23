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Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter's (8718469538089) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter's (8718469538089) виниловая пластинка

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Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter&#039;s (8718469538089) виниловая пластинка - фото 1
Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter&#039;s (8718469538089) виниловая пластинка - фото 2
Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter&#039;s (8718469538089) виниловая пластинка - фото 3
Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter&#039;s (8718469538089) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
After Bathing At BaxterS
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter&#039;s (8718469538089) виниловая пластинка - фото 1
  • Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter&#039;s (8718469538089) виниловая пластинка - фото 2
  • Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter&#039;s (8718469538089) виниловая пластинка - фото 3
  • Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter&#039;s (8718469538089) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626796
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter's (8718469538089) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gala Records
Barcode
[8718469538089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
After Bathing At BaxterS
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter's (8718469538089) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter's (8718469538089) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gala Records
Barcode
[8718469538089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
After Bathing At BaxterS
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jefferson Airplane - After Bathing At Baxter's (8718469538089) виниловая пластинка - купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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