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Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка

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Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 5
Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 6
Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 7
Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Breaking Point
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 5
  • Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 6
  • Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 7
  • Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626779
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Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка
6 040 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435519821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Breaking Point
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка

Девятый студийный альбом Фредди Хаббарда, вышедший в 1964 году под лейблом Blue Note. В записи альбома также принимали участие Джеймс Сполдинг (саксофон), Ронни Мэтьюс (пианино), Эдди Хан (бас) и Джо Чамберс (ударные). Breaking Point представляет собой один из самых мощных альбомов в джазовой музыке того времени. Переиздание 2022 года от Blue Note в серии Tone Poet, сделанное с оригинальных аналоговых мастер-лент, на 180-гр черном виниле в разворотном конверте. Фредди Хаббард - американский джазовый трубач. Известен начиная с 1960-х годов как музыкант, игравший в стилях би-боп, хард-боп и пост-боп. Его стиль оказал влияние на многих джазменов и открыл новые перспективы би-бопа. В 1970-х годах достиг наибольшей популярности, связанной с серией альбомов, которые были положительно восприняты публикой и вошли в число его лучших работ. Альбом First Light выиграл премию Грэмми, в котором приняли участие многие музыканты. В 2006 году Национальный Фонд Искусств присвоил Хаббарду высшую награду в мире джаза - NEA Jazz Masters Award.

Отзывы о товаре Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435519821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Breaking Point
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Девятый студийный альбом Фредди Хаббарда, вышедший в 1964 году под лейблом Blue Note. В записи альбома также принимали участие Джеймс Сполдинг (саксофон), Ронни Мэтьюс (пианино), Эдди Хан (бас) и Джо Чамберс (ударные). Breaking Point представляет собой один из самых мощных альбомов в джазовой музыке того времени. Переиздание 2022 года от Blue Note в серии Tone Poet, сделанное с оригинальных аналоговых мастер-лент, на 180-гр черном виниле в разворотном конверте. Фредди Хаббард - американский джазовый трубач. Известен начиная с 1960-х годов как музыкант, игравший в стилях би-боп, хард-боп и пост-боп. Его стиль оказал влияние на многих джазменов и открыл новые перспективы би-бопа. В 1970-х годах достиг наибольшей популярности, связанной с серией альбомов, которые были положительно восприняты публикой и вошли в число его лучших работ. Альбом First Light выиграл премию Грэмми, в котором приняли участие многие музыканты. В 2006 году Национальный Фонд Искусств присвоил Хаббарду высшую награду в мире джаза - NEA Jazz Masters Award.
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Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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